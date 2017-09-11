Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах

Раннее бронирование вместе с гибким поиском по датам позволяет сэкономить до 80 процентов от стоимости авиабилетов на Новый год. Как рассказал «Российской газете» менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский, такую выгоду можно получить на рейсах из России в Азию и Америку.

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При полетах в Грецию, Азербайджан и Турцию при заблаговременном приобретении билетов можно выиграть 40-60 процентов цены. Например, билет в ОАЭ с датой вылета на зимних каникулах в сентябре можно приобрести за 27 тысяч рублей, те же билеты в декабре обойдутся уже и в 48 тысяч рублей, при раннем бронировании билетов в Индонезию получится сэкономить 23 тысяч рублей (47 тысяч при покупке в сентябре, 70 тысяч — в декабре).

Эксперт отметил, что при этом 40 процентов россиян покупают билеты на новогодние праздники в последний момент.

Ранее в сентябре сообщалось, что средние цены на авиабилеты из России за рубеж в первой половине текущего года упали на 15-20 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го.