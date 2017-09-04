Названы главные любители России среди туристов

Украина стала лидером по числу путешественников, побывавших в России за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

За данный период РФ приняла почти 3,9 миллиона украинских гостей. Это на три процента больше, чем в январе-июне 2016-го. На втором месте — Казахстан (более 1,5 миллиона туристов, падение на четыре процента). Третью позицию занимает Китай. В 2017 году в России отдохнули 552 тысячи граждан КНР. Рост составил 21 процент.

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Четвертая позиция досталась Финляндии (504 тысячи, минус 28 процентов). В топ-5 также попал Азербайджан, откуда в Россию прибыли 403 тысячи человек. Это на девять процентов меньше показателей января-июня 2016-го.

Также выяснилось, что азиатские страны лидируют по росту турпотока в Россию. Так, из Южной Кореи за январь-июнь в РФ приехали 97 тысяч путешественников. Это на 43 процента больше, чем годом ранее. В топ-3 также оказались Китай и Япония (плюс 17 процентов).

В июне стало известно, что больше всего туристов в первом квартале 2017-го прибыли в Россию с Украины.