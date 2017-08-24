Северная Корея упростила получение визы для россиян

Северная Корея снизила сроки рассмотрения документов на визу для россиян до трех-пяти дней. Об этом, как передает в четверг, 24 августа, корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказал советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун.

По его словам, ранее период обработки заявок, разрешающих въезд, составлял около полумесяца.

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Ким Сен Хун добавил, что западные СМИ связывают образ КНДР лишь с нищетой и отсталостью, однако международный туризм способен изменить эти представления зарубежных гостей. Он отметил, что благодаря поездкам в его страну путешественники смогут сложить собственное мнение о жизни в Северной Корее. Кроме того, они убедятся, как сплотился народ перед лицом беспрецедентных санкций со стороны Запада, подчеркнул дипломат.

Россияне могут получить визу в Северную Корею в посольстве страны в Москве, а также в консульствах во Владивостоке и Хабаровске. В зависимости от места подачи документов стоимость варьируется от 10 до 60 долларов. Для оформления визы туристам необходимы загранпаспорт, справка с работы, заполненная анкета и комплект фотографий.

КНДР в основном выдает разрешения на въезд тем, кто путешествует в составе организованных групп. Самостоятельное посещение страны практически невозможно.

