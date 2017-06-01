Россиянам предложили туры на теплоходе в Северную Корею за 27 тысяч рублей

Стоимость первого экскурсионного тура из Владивостока в КНДР на теплоходе составит 27 тысяч рублей за пять дней. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает РИА Новости.

Как рассказала Наталья Зинина, менеджер компании «Амита», организующей отдых россиян в Северной Корее, в цену путевки включена перевозка, питание, размещение в отеле и экскурсии. Первые российские туристы смогут отправиться в КНДР 1 июля.

«Мне понравился теплоход: чистый и аккуратный, доброжелательный экипаж. Там был очень красивый ресторан и очень вкусная кухня», — заметила Зинина.

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По ее словам, в районе КНДР Раджин, куда планируется отправлять россиян, они посетят оранжереи, картинные галереи, парки, увидят памятник советским солдатам, а также побывают на острове Пипха. «Северокорейцы все очень доброжелательные, они даже не знают, что все остальные считают их агрессорами», — подчеркнула Зинина.

В четверг теплоход Man Gyong Bong, который будет перевозить россиян, прибыл во Владивосток уже в третий раз. Впервые он приплыл из Раджина в дальневосточный город 18 мая.

Ранее пассажирские суда между двумя странами не курсировали. Man Gyong Bong может транспортировать грузы и людей. В первое время планируется доставлять в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских путешественников в Раджин и рабочих из Северной Кореи в РФ.

Теплоход будет отправляться из КНДР каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.