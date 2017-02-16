Число российских туристов в Южной Корее выросло на четверть

В 2016 году Южную Корею посетили 234 тысячи россиян, что почти на 25 процентов превысило показатели 2015 года. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Представители Национальной организации туризма Южной Кореи уверены, что число российских гостей в ближайшие годы увеличится. Этому способствует как безвизовый въезд, так и намеченные на 2018 год зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, полагают эксперты.

Согласно официальной российской статистике, в 2016 году Корея находилась на втором месте среди стран Восточной Азии и на четвертом месте — среди всех направлений азиатского региона по числу визитов россиян.

Эксперт компании «Карлсон Туризм» Светлана Щеголева заявила, что в среднем количество забронированных россиянами туров в эту страну увеличивается на 10-15 процентов ежегодно. По ее словам, самые популярные южнокорейские города у клиентов фирмы — это Сеул, Пусан, Кёнджу. Также востребован и пляжный отдых на острове Чеджу, добавляет она.

Специалист компании KMP Group Елена Милованова отмечает, что у россиян востребованы как групповые, так и индивидуальные туры в республику. Эксперт связывает рост популярности направления не только с безвизовым режимом, но и со стабилизацией курса рубля.

Соглашение между Россией и Южной Кореей о взаимном безвизовом въезде граждан вступило в силу с 1 января 2014 года. В течение 60 дней жители обеих стран могут находиться на территории другого государства без оформления разрешения на посещение.

