Россияне впервые отправятся на круизном судне в Северную Корею

Первая группа российских туристов отправится на круизном теплоходе из Владивостока в северокорейский порт Раджин в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель турфирмы, организовавшей поездку, отдыхающие проведут в КНДР пять дней. Следующий круиз, по его словам, запланирован на период с 14 по 20 июля. В состав второй группы войдут шесть человек, в том числе гражданин Белоруссии и житель Азербайджана.

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В августе Раджин должны посетить четверо сотрудников Кильского университета имени Кристиана Альбрехта (Германия) в сопровождении двух российских преподавателей из Владивостока.

Ранее сообщалось, что первые российские туристы смогут отправиться из дальневосточного города в КНДР 1 июля. Уточнялось, что стоимость пятидневного тура составит 27 тысяч рублей на человека.

Впервые теплоход Man Gyong Bong, который будет перевозить россиян, прибыл из Раджина во Владивосток 18 мая. Ранее пассажирские суда между двумя странами не курсировали. Man Gyong Bong может транспортировать грузы и людей.