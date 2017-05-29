Китайских туристов позовут на отдых в Дагестан

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) представит на выставке в Пекине возможности для отдыха в России. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации «Мир без границ», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 29 мая.

В рамках мероприятия Beijing International Tourism Expo (BITE), которое пройдет 16-18 июня, будут, в частности, презентованы туры в Дагестан. Во время этих поездок китайские путешественники смогут попробовать местную кухню и осмотреть тысячелетние артефакты.

Материалы по теме Бесполезные гости Почему китайские туристы не помогут российской экономике

Кроме того, гостям из КНР предложат отдых в Поволжье, в частности в Татарстане, на берегах Байкала, в Ленинградской области, а также позовут в путешествия по Золотому кольцу России. На выставке представители Ростуризма расскажут о маршрутах путешествий по городам, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщали в Ассоциации туроператоров России, в новогодние праздники поток гостей из Китая в Санкт-Петербург вырос в два раза. В первую неделю октября 2016 года, во время выходных по случаю Дня образования КНР, число отдыхающих из КНР в России увеличилось на 103 процента в сравнении с тем же периодом 2015-го.

По информации «Мира без границ», в 2016 году только в рамках безвизового группового обмена Россию посетили более 760 тысяч туристов из этой страны. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее.