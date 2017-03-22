Аэропорт Шереметьево адаптируют под китайских туристов

Московский аэропорт Шереметьево присоединится к программе China Friendly, ориентированной на китайских путешественников в России. Об этом говорится в пресс-релизе Ростуризма, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 22 марта.

Представители Шереметьево 23 марта подпишут соглашение о сотрудничестве с туристической ассоциацией «Мир без границ», которая развивает проект China Friendly.

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В связи с растущим потоком пассажиров из Китая московский аэропорт за последние годы уже частично адаптировал свою инфраструктуру и сервисы под гостей из КНР. В частности, версия сайта авиагавани, звуковое информирование и навигационные указатели в Шереметьево в настоящее время доступны на китайском языке.

Кроме того, персонал аэропорта обучается тонкостям работы с путешественниками из этой страны, знакомится с их традициями и национальными особенностями.

В январе сообщалось, что отель Radisson Blu Hotel на территории Шереметьево получил сертификат China Friendly. Гостиница начала предлагать гостям из КНР блюда китайской кухни, предоставила информацию о своих услугах на их родном языке и так далее.

Проект China Friendly был запущен по инициативе «Мира без границ» в 2014 году. Его цель — сделать пребывание китайских гостей в России комфортным и увеличить их приток в страну.