Отель в Шереметьево приспособили под китайских туристов

Отель Radisson Blu Hotel, расположенный в московском аэропорту Шереметьево, получил сертификат программы China Friendly, ориентированной на китайских гостей. Об этом сообщается в пресс-релизе туристической ассоциации «Мир без границ», поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 26 января.

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Теперь гостиница предоставляет постояльцам из КНР информацию о своих услугах на их родном языке. Кроме того, отель предлагает блюда китайской кухни. Radisson Blu Hotel в Шереметьево также принимает карты национальной платежной системы Китая UnionPay.

«Мир без границ» запустил программу China Friendly в 2014 году. Ее цель — сделать пребывание китайских путешественников в России комфортным, а также увеличить популярность России на туристическом рынке КНР.

В декабре 2016 года стало известно о разработанных для гостей из этой страны VIP-шопинг-турах в Россию. Речь, в частности, шла о поездках в Москву и Санкт-Петербург с посещением универмагов ЦУМ и ДЛТ.

