Поток китайских туристов в Санкт-Петербург вырос в два раза

В новогодние праздники Санкт-Петербург принял четыре тысячи гостей из Китая, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2015-2016 годов. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В целом Северную столицу на Новый год посетили около 390 тысяч путешественников, из которых 40 тысяч составили отдыхающие из-за рубежа.

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Наиболее востребованными достопримечательностями у россиян и иностранцев в этот период стали Эрмитаж, Исаакиевский собор, Царское село, Петергоф и другие объекты.

В общей сложности в 2016 году в Петербурге побывали 6,9 миллиона туристов, что на шесть процентов превысило аналогичный показатель 2015 года.

В первую неделю октября 2016 года, во время праздников по случаю Дня образования КНР, поток китайских граждан в Россию вырос на 103 процента в сравнении с тем же периодом 2015 года. В июне того же года выяснилось, что российским путешественникам не стало хватать мест в трехзвездочных отелях Петербурга из-за наплыва гостей из Китая.

