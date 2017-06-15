Украина стала лидером по числу туристов в России в начале 2017 года

Украина лидирует по числу туристов в России в первом квартале текущего года. Такую информацию опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат».

За январь-март в России побывали почти 1,6 миллиона украинских путешественников. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил восемь процентов.

На втором месте находится Казахстан с показателем в 657 тысяч (падение потока гостей на три процента). Замыкает тройку Финляндия. Оттуда в Россию прибыли 234 тысячи отдыхающих. Число туристов снизилось на 26 процентов.

Четвертая позиция досталась Польше — 189 тысяч человек. Турпоток по сравнению с прошлым годом упал на 49 процентов. Пятую строчку занял Китай (183 тысячи гостей, рост на 32 процента). КНР в первом квартале стала лидером по увеличению числа отдыхающих в России.

В топ-10 также были включены (в порядке убывания) Азербайджан, Армения, Молдавия, Узбекистан и Абхазия. Существенный рост турпотока в начале года показали только азиатские страны. Помимо Китая, речь идет о Южной Корее, Японии, Вьетнаме и Таиланде.

В апреле сообщалось, что украинские путешественники в 2016 году чаще других приехавших из-за рубежа отдыхающих останавливались в российских пятизвездочных отелях.