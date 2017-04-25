Украинских туристов признали главными любителями роскошного отдыха в России

Украинские туристы в 2016 году чаще гостей из других стран выбирали пятизвездочные отели в России. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса бронирования гостиниц Hotels.com, полученном «Лентой.ру» во вторник, 25 апреля.

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За номер в элитном отеле путешественники из соседнего государства отдавали в России в среднем 18,5 тысячи рублей с человека. На втором месте по данному параметру — гости из Сингапура (15,2 тысячи рублей).

Замыкает тройку Мексика, граждане которой платили за услуги пятизвездочных гостиниц 15,98 тысячи рублей. На четвертом месте находится Малайзия с результатом в 15,08 тысячи рублей. Пятое место досталось туристам из Гонконга — 14,9 тысячи рублей.

В целом по тратам на гостиницы всех категорий в России в прошлом году лидируют жители Эквадора. Они отдавали за проживание в среднем 9,8 тысячи рублей. В топ-5 рейтинга также попали Мексика, Сингапур, Бельгия и Швейцария.

Также выяснилось, что за 2016 год гости из Словакии увеличили траты на российские отели почти на 50 процентов. В то же время путешественники из арабских стран, напротив, урезали расходы на 37 процентов.