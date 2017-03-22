Российские туристы отказались экономить на отелях

Большинство россиян не согласны урезать расходы на жилье во время путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 22 марта.
В ходе масштабного опроса жителей разных стран, более 80 процентов его российских участников заявили, что не будут экономить на отелях.
Один процент респондентов из России согласился заплатить более 31 тысячи рублей за ночь в отеле. В ходе аналогичного опроса 2016 года ни один из россиян не дал такого ответа.
Кроме того, в прошлом году самый бюджетный вариант проживания (до 1,5 тысячи рублей за гостиницу) выбрали 20 процентов туристов. В 2017 году останавливаться на таких условиях согласны только 12 процентов россиян. В текущем году почти в 2,5 раза (до 12 процентов) также увеличилось число респондентов, готовых платить за номер максимум 7,8 тысячи рублей.
В ходе опроса выяснилось, что для большинства россиян (63 процента) главным критерием выбора отеля является его стоимость. Среди респондентов из других стран цены на проживание больше всего волнуют финнов (68 процентов) и австрийцев (65 процентов). Что касается китайцев, то данный аспект путешествия заботит лишь 32 процента опрошенных из КНР.
Исследование было проведено среди 24,7 тысячи человек из 23 стран мира.
В январе сообщалось, что главной причиной недовольства россиянами отечественными гостиницами оказалась стоимость завтрака.