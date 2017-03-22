Российские туристы отказались экономить на отелях

Большинство россиян не согласны урезать расходы на жилье во время путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 22 марта.

В ходе масштабного опроса жителей разных стран, более 80 процентов его российских участников заявили, что не будут экономить на отелях.

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Один процент респондентов из России согласился заплатить более 31 тысячи рублей за ночь в отеле. В ходе аналогичного опроса 2016 года ни один из россиян не дал такого ответа.

Кроме того, в прошлом году самый бюджетный вариант проживания (до 1,5 тысячи рублей за гостиницу) выбрали 20 процентов туристов. В 2017 году останавливаться на таких условиях согласны только 12 процентов россиян. В текущем году почти в 2,5 раза (до 12 процентов) также увеличилось число респондентов, готовых платить за номер максимум 7,8 тысячи рублей.

В ходе опроса выяснилось, что для большинства россиян (63 процента) главным критерием выбора отеля является его стоимость. Среди респондентов из других стран цены на проживание больше всего волнуют финнов (68 процентов) и австрийцев (65 процентов). Что касается китайцев, то данный аспект путешествия заботит лишь 32 процента опрошенных из КНР.

Исследование было проведено среди 24,7 тысячи человек из 23 стран мира.

В январе сообщалось, что главной причиной недовольства россиянами отечественными гостиницами оказалась стоимость завтрака.

