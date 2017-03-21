Россияне оказались приверженцами отдыха по системе «все включено»

Большинство россиян в феврале заказывали путевки на лето с питанием по системе «все включено». Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На такой вариант отдыха пришлось почти 55 процентов поисковых запросов у пользователей туристического сервиса «Слетать.ру» в феврале. При этом интерес к системе «все включено» вырос примерно на 96 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

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Кроме того, в феврале россияне для отдыха летом чаще всего выбирали отели категории пять звезд. Такой вариант размещения искали почти в 30 процентах случаев.

Самой востребованной страной у пользователей «Слетать.ру» стала Турция (20,5 процента запросов). Следом идет Таиланд с 11 процентами. Замыкает тройку Греция (6,7 процента). В топ-5 также вошли Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). России досталась шестая строчка рейтинга.

В ноябре 2016 года турсервис TripAdvisor назвал лучшим отелем Европы, работающим по системе «все включено», греческий Ikos Olivia. В Азии лидером в данной сфере признали гостиницу Kurumba на Мальдивах.