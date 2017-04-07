Турпоток из Китая в Россию за три месяца вырос в четыре раза

За первые три месяца 2017 года в Россию в рамках безвизового группового обмена приехали 58,5 тысячи путешественников из Китая. Это почти в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2016-го, говорится в пресс-релизе ассоциации «Мир без границ», поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 7 апреля.

Исполнительный директор туристической организации Светлана Пятихатка назвала беспрецедентным рост потока гостей из Китая в начале года, который традиционно считается низким сезоном. По ее словам, за первые три месяца 2016 года число отдыхающих из Китая увеличилось на 45 процентов (по сравнению с 2015-м). В начале текущего года прирост составил 374 процента.

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Эксперт полагает, что китайцев привлекает в Россию выгодный для них курс рубля и активизация работы по продвижению страны на туристическом рынке КНР. Кроме того, роль играет участие отелей, аэропортов и других объектов в программе гостеприимства China Friendly, ориентированной на китайских путешественников.

По информации пограничной службы ФСБ, в 2016 году каждый четвертый посетивший страну турист был гражданином КНР (плюс 31 процент по сравнению с 2015-м). В рамках безвизового группового обмена в прошлом году в России отдохнули 760 тысяч китайцев, заявили в «Мире без границ». Прирост составил 41 процент.

Руководитель департамента въездного туризма Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Макляровский рассказал Национальной службе новостей (НСН), для жителей Китая поездки в РФ стоят недорого из-за серых схем продаж, которые используются в их стране. «Кроме того, китайцы ездят без виз, экономится время на оформление документов, что также возбуждает их интерес», — сказал эксперт. Он добавил, что граждане КНР едут в Россию, «чтобы подышать более-менее чистым воздухом и видеть меньше народу вокруг, чем у себя дома».

В марте Ассоциация туроператоров России опубликовала прогноз, согласно которому по итогам текущего года число гостей из КНР увеличится на 10 процентов.

