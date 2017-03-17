Заявления о росте турпотока из Китая в Россию назвали манипуляциями с цифрами

Эксперты туротрасли опровергли информацию СМИ о резком росте потока путешественников из Китая в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка в Санкт-Петербурге, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 17 марта.

К таким выводам пришли участники прошедшей в Москве конференции, посвященной въездному туризму из КНР. Как отметили специалисты, в прессе в последнее время часто появляются сообщения о многократном увеличении числа гостей из Китая в 2015-2016 годах, также есть информация о ежегодном приросте турпотока в 40 процентов.

Эксперты сопоставили эти цифры с данными Росстата об иностранных путешественниках и со сведениями российских музеев о зарубежных посетителях. В итоге сообщения о резком росте турпотока они назвали «манипуляциями с цифрами, которые далеки от реальности».

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По их словам, в 2015 году в Россию прибыло значительное число гостей из КНР и других стран, которых привлекло ослабление курса рубля. Страну посетили более 1,1 миллиона китайских туристов (плюс 28 процентов по сравнению с 2014 годом). Однако в 2016 году в Россию приехало лишь на 15 процентов больше отдыхающих из Китая, поэтому речи о значительном ежегодном приросте турпотока не идет, констатировали на конференции.

Специалисты также опровергли утверждения о чрезвычайной востребованности России среди отдыхающих из КНР. По их словам, в страну приезжает менее одного процента от общего числа отправляющихся за границу китайцев. Кроме того, на туристическом рынке Китая Россия, наряду с Египтом и ЮАР, позиционируется как непрестижное направление, заметили эксперты.

Ранее в пятницу в ассоциации «Мир без границ» рассказали о схеме вывода из России сотен миллионов долларов через организацию дешевых туров «за ноль долларов» для китайцев.