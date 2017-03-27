Эксперты спрогнозировали рост турпотока в Россию из Ирана и Китая

Эксперты российской индустрии путешествий ожидают роста потока отдыхающих из Китая и Ирана в текущем году. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По прогнозам специалистов, в 2017 году число гостей из КНР вырастет на 10 процентов. При этом туроператоры отмечают, что назвать всех китайских туристов «качественными» нельзя. Эксперты поясняют, что путешественники из этой страны покупают самые дешевые путевки, экономят на транспорте и размещении. Это крайне негативно сказывается на имидже России как туристического направления, отмечают в АТОР.

Кроме того, по оценкам туроператоров, в этом году страна примет не менее 100 тысяч путешественников из Ирана (рост почти в 1,5 раза по сравнению с 2016-м). При этом иранские туристы тратят значительные суммы на поездки — проживают в отелях категорий четыре и пять звезд, активно посещают музеи, рестораны, достопримечательности.

По прогнозам участников рынка, турпоток из Европы сохранится на уровне прошлого года. «Возможен незначительный рост на уровне трех-пяти процентов», — говорит замдиректора туроператора «Академсервис» Александр Курносов.

Ранее в марте эксперты туротрасли опровергли информацию СМИ о резком увеличении числа путешественников из Китая в Россию, назвав эти данные «манипуляциями с цифрами».