Турпоток из России в европейские города упал в 2016 году

Число российских путешественников в европейских городах упало почти на 13 процентов в 2016 году в сравнении с 2015-м. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По информации компании European Cities Marketing (ECM), также сократился турпоток в населенные пункты Европы из Японии — минус 12 процентов. Число отдыхающих из Италии упало на 4,3 процента.

В целом турпоток в европейские города вырос в 2016 году на 3,6 процента. Самым популярным населенным пунктом у путешественников в этом регионе признали Лондон. В топ-3 также вошли Париж и Берлин.

Больше всего туристов прибыло в европейские города в прошлом году из США — 11 процентов от общего числа отдыхающих. Далее следуют Германия и Великобритания (по 9 процентов для каждой из этих стран).

В феврале стало известно, что Россия заняла второе место по числу путешественников, побывавших в Эстонии в 2016 году. Турпоток из России в эту европейскую страну вырос на восемь процентов.