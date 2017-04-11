Минприроды попросило 700 миллионов рублей на арктический туризм

Глава Министерство природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил создать научные и туристическо-экспедиционные комплексы в Арктике. На реализацию этих целей потребуются дополнительные 700 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

По словам Донского, проект поможет развитию экологического туризма и сохранению биологического разнообразия. В ведомстве рассчитывают, что эти меры помогут способствуют увеличению турпотока на 2 миллиона человек к 2020 году.

Проект будет развиваться в два этапа. Первый предусматривает создание научных и туристическо-экспедиционных комплексов на острове Хейса архипелага Земля Франса-Иосифа и на острове Северный архипелага Новая Земля до 2019 года. На втором этапе строительство научно-исследовательского судна, а также визит-центра в национальном парке «Русская Арктика».

«Люди, граждане и гости нашей страны должны иметь возможность посещать заповедные места», — отметил Сергей Донской. На совещании также рассмотрели проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть», рассчитанный до 2025 года. Мероприятия пройдут в семи особо охраняемых природных территориях, в числе которых Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ.

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране года экологии. Его цель — привлечь внимание проблемам экологической безопасности страны.