Участников арктического форума разместят на частных квартирах

Гостей Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-30 марта, будут размещать не только в гостиницах, но и в частных квартирах. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра культуры по вопросам туризма Архангельской области Светлана Зеновская.

«Около 1600 участников будут размещены в гостиницах, всего забронировано 1306 номеров, часть из них двухместные. Впритык, но всех размещаем по гостиницам», — сказала Зеновская.

Однако, по ее словам, некоторые гости отказываются от проживания в гостиницах и просят предоставить квартиры, многие бронировали жилье заранее. Организаторы идут на встречу и для тех, кто предпочитает размещаться в частном секторе, составлен каталог квартир с фотографиями.

«У всех гостей, конечно, пожелание жить в Архангельске, но мы вынуждены селить людей в Новодвинске, Северодвинске и Приморском районе», — уточнила замминистра.

Светлана Зеновская уверена, что форум станет стимулом для развития гостиничного бизнеса Поморья. К следующему форуму, который пройдет в Архангельске в 2019 году, будет построено еще несколько отелей.

Форум «Арктика — территория диалога» является одной из основных площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии.