Ямал поддержит международную акцию «Час Земли»

Ямал в третий раз присоединится к экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Жителей полуострова призывают поддержать мероприятие и отключить свет в своей квартире на час. К участию в акции присоединятся организации и жители всех муниципальных образований: в Ноябрьске планируется отключение архитектурной подсветки и уличного освещения 55 зданий, в Салехарде — около 30. В Пуровском районе отключение электроэнергии запланировано на 91 объекте, в Красноселькупском районе — на 18.

Также в «Часе Земли» примут участие нефтегазовые компании ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» и другие. Всего к акции присоединятся более 170 предприятий автономного округа.

Традиция акции, которая в России в этом году состоится в 11-й раз — отключение света на один час в знак внимания к проблемам экологии планеты. В это время гасят подсветку самых известных зданий и памятников мира.

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