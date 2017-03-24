В «Час Земли» TVzavr откроет бесплатный кинотеатр в МЕГЕ Теплый Стан

Онлайновый видеосервис TVzavr откроет бесплатный кинотеатр в торгово-развлекательном центре МЕГА Теплый Стан, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

По выходным и праздничным дням посетители смогут смотреть лучшие картины зарубежного и отечественного кинематографа. Кинотеатр будет расположен в зоне фудкорта.

Первый показ состоится в субботу, 25 марта в 18:30. В рамках международной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом защиты природы (WWF), TVzavr покажет фильм «Глубоководный горизонт». Кинокартина основана на реальных событиях и рассказывает об одной из самых значительных экологических катастроф последнего времени — аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в 2010 году.

2017 год объявлен Годом экологии в России. В рамках него реализуются различные проекты, направленные на сохранение окружающей среды и привлечение общества к проблемам экологии.

TVzavr — крупный международный онлайн-кинотеатр легального контента, начавший свою работу в 2010 году. Его видеотека содержит более 40 тысяч единиц контента, большая часть которого бесплатна.