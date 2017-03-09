В четырех городах России представят классические голливудские мюзиклы

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с 8 по 11 марта проходит показ классических голливудских фильмов-мюзиклов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Каждая лента отмечает новый этап развития голливудского музыкального фильма — «Поющие под дождем» (1959), «Звуки музыки» (1965) и «Кабаре» (1972).

Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Видео: Иноекино / YouTube

В Москве площадкой проведения показов станет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске сеансы пройдут в кинотеатре «Победа», а в Екатеринбурге — в «Салюте».

Организатором мероприятий выступает компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте.