В четырех городах России покажут фильмы Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске пройдет ретроспектива фильмов Мартина Скорсезе с участием Роберта Де Ниро. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показы пройдут с 23 по 25 февраля. Всего будет продемонстрировано три ленты: «Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980) и «Славные парни» (1990).

Картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

В Москве площадкой проведения показов станет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге — «Аврора», в Новосибирске сеансы пройдут в кинотеатре «Победа», а в Екатеринбурге — в «Салюте».

Организатором мероприятий выступает компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте.

Сотрудничество Роберта Де Ниро и Мартина Скорсезе началось с фильма «Злые улицы», который вышел в 1973 году. С тех пор Де Ниро снялся в 7 кинолентах режиссера.