Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре

В Париже откроется временный магазин, где будут продаваться раритетные вещи из старых коллекций Maison Margiela, включая Flat, Oversized, Artisanal, Trompe L’Oeil, Semi-Couture. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Harper's Bazaar.

Распродажа пройдет в кинотеатре для взрослых Le Beverley Cinema, она запланирована на 4 и 5 марта. Организаторы мероприятия — представители онлайн-магазина винтажной одежды — заявили, что место выбрано не случайно, а кинотеатр является одним из последних символов независимых субкультур.

Фото: Maison Margiela 1 /5

Maison Margiela — французский модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой.

Парижский кинотеатр Le Beverley Cinema открылся в 1970 году, в нем демонстрируются порнографические фильмы и проводятся чтения эротической поэзии.