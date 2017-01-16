Бренд Marni предложил мужчинам способ сохранить «внутреннего ребенка»

Компания Marni представила новую коллекцию одежды. Дефиле прошло в рамках недели моды, которая проходит в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В мужской линейке представлены объемные рубашки, жилеты и широкие брюки с большими карманами, которые по словам дизайнеров, созданы для того, чтобы «сохранить внутреннего ребенка».

Фото: пресс-служба Marni 1 /5

Бренд Marni был основан в 1994 году. В декабре 2012 года марку приобрела компания OTB, которой также принадлежат бренды Diesel, Maison Margiela и Viktor & Rolf. В конце 2016 года компанию покинула ее основательница — Консуэло Кастильони. Новым креативным директором бренда стал Франческо Риссо (Francesco Risso), ранее работавший на марки Anna Molinari, Alessandro Dell'Acqua и Prada.