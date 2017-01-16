Ermenegildo Zegna предложил носить спортивные штаны с пиджаками

Итальянская марка Ermenegildo Zegna представила новую коллекцию одежды и аксессуаров. Презентация прошла во время Недели моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании. Линейка стала дебютной для нового креативного директора бренда Алессандро Сартори (Alessandro Sartori).

В новой коллекции он совместил искусство кроя и потребности современного человека, на подиуме модели показали комплекты из брюк спортивного кроя с пиджаками, удлиненные пальто и толстовки с капюшонами.

Фото: Ermenegildo Zegna 1 /5

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Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

