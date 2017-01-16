Dirk Bikkembergs вывернул одежду наизнанку

Бельгийский бренд Dirk Bikkembergs представил на неделе моды в Милане новую коллекцию одежды и аксессуаров. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Эта линейка стала дебютной для нового креативного директора марки Ли Вуда.

Коллекция в армейском стиле включаетс в себя трикотажные брюки и жакеты, отличительные черты линейки — так называемый эффект изнанки, камуфляжная структура и шерстяная бахрома. Внешне некоторые модели напоминают рабочую одежду.

Бренд Dirk Bikkembergs основан бельгийским модельером Дирком Биккембергсом. Он входил в так называемую «антверпенскую шестерку» наряду с такими модельерами как Вальтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Дрис ван Нотен (Dries van Noten), Дирк ван Саен (Dirk Van Saene) и Марина Йи (Marina Yee). Широкую известность они получили в середине 1980-х годов после показа своих коллекций на неделе моды в Лондоне.