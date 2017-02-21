Независимые американские кинотеатры запланировали «кинопротест» против Трампа

Многие независимые американские кинотеатры решили выразить протест против политики президента Дональда Трампа возобновив показ фильма «1984» по роману Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает The Independent.

Поводом для недовольства владельцев заведений стали в том числе проекты по сокращению финансирования художественного творчества и ликвидация Национального фонда поддержки искусств.

Роман Оруэлла «1984» был опубликован впервые в 1949 году. Книга написана в жанре антиутопии (считается одним из основных произведений жанра). События разворачиваются в 1984 году, после ядерной войны. Главный герой Уинстон Смит пытается противостоять установившемуся тоталитарному режиму.

На основе романа были сняты телефильмы, а также две кинокартины — в 1956 и 1984 году. Именно более позднюю версию будут демонстрировать американские кинотеатры. Начало показов запланировано на апрель.

26 января сообщалось, что продажи книги Оруэлла в США достигли рекордных значений. Интерес к роману связывают с использованием Келлиан Конуэй — советником Трампа — выражения «альтернативные факты». Такими словами она ответила на вопрос журналистов о том, почему глава государства назвал неверные данные о числе зрителей на его инаугурации.