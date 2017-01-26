«1984» стал бестселлером после слов советника Трампа об альтернативных фактах

В США резко выросли продажи романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Список бестселлеров, в котором книга занимает первое место, приводится на сайте Amazon.
Как сообщает агентство Associated Press, из-за повышенного спроса в издательство Signet Classics поступил заказ на печать 75 тысяч новых экземпляров романа.
Интерес к книге связывают с использованием Келлин Конуэй — советником нового президента США Дональда Трампа — выражения «альтернативные факты». Такими словами она ответила на вопрос журналистов о том, почему глава государства назвал неверные данные о числе зрителей на его инаугурации.
Торжественная церемония прошла 20 января. По словам Трампа, мероприятие посетили полтора миллиона человек. По другим данным, на инаугурацию пришли до 250 тысяч зрителей.