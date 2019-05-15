Об островах Арктики снимут документальный фильм

Съемки документального фильма об островах Арктики режиссера Леонида Круглова начнутся во время второго этапа экспедиции «Трансарктика-2019» на научно-экспедиционном судне с 15 мая по 10 июня и продлятся три года. Об этом ТАСС рассказал сам Круглов.

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Цель съемочной группы, состоящей из Круглова и оператора Максима Арбугаева, — рассказать всю историю российских арктических островов, показать основные этапы их освоения. Для воспроизводства исторических событий будет использована мультипликация.

«Он (фильм — прим. «Ленты.ру») будет называться "Новая Земля", но не в смысле отдельного региона, отдельного архипелага, а Новой Земли как образа, который пришел еще из XVI — XVII веков, когда поморы видели острова на Севере, когда делали свои переходы под парусами, и все это они считали одной большой Новой Землей, большим материком на Севере, в Арктике», — сказал режиссер.

Экспедиция исследует территории от Баренцева моря до Земли Франца-Иосифа, а также местную фауну: тюленей, моржей, белых медведей, китообразных, краснокнижную белую чайку. Современная Арктика будет показана через работу ученых и моряков на Северном морском пути, в том числе во время полярной ночи. «Мы хотим снять работу ледоколов по Северному морскому пути, проводки именно зимние, суровые, ночные. Возможно, зимой снимем еще остров Врангеля», — уточнил он. Финал фильма планируется снимать на Северном полюсе.

Выход «Новой земли» запланирован на 2023 год.

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