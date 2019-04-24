Названа причина разной скорости таяния льда в евразийской и американской Арктике

Группа ученых при участии сотрудников Московского физико-технического института (МФТИ) выяснила причины разной скорости таяния льда в евразийской и американской частях Арктики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

По данным агентства, таяние льда в разных районах Арктики идет разными темпами из-за особенностей циркуляции воздушных масс. «Во второй половине сентября обычно меньше всего льда. В это время океан активно накапливает тепло от солнца. Но если с полюса или из Гренландии приходит холодный воздух, он забирает часть тепла. И наоборот: поступление теплого воздуха с материка усиливает нагрев океана», — пояснил соавтор исследования Михаил Варенцов.

Как показывают наблюдения, с 2000-х годов ледяной покров в евразийской Арктике сокращается даже зимой, а в американской лед тает только летом. Дело в том, что в Арктике глобальное потепление проявляется ярче, чем в других регионах.

Отмечается, что сведения, полученные учеными, можно будет использовать для прогнозирования хозяйственной деятельности в регионе.

Ранее были названы последствия глобального потепления для Арктики. По словам президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, глобальное потепление провоцирует эрозию берегов на шельфе и таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением метана.

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