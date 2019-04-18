В арктическом поселке на Ямале начнут изучать изменение климата

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) откроют в арктическом поселке Се-Яха на Ямале станцию для исследования воды в местных озерах и реках, а также изменений климата и биоразнообразия экосистемы Арктики. Об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта, директор Центра превосходства «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергей Кирпотин.

В планах научных работников — расположить множество станций по всему континенту в разных климатических зонах, которые будут образовывать единый исследовательский комплекс. «Мы создали в России уникальный мегапрофиль из исследовательских станций, длиной 2,5 тысячи километров: от высокогорья Алтая на юге Сибири до глубокой Арктики. Се-Яха — одна из точек на мегапрофиле, которой нам не хватало», — сказал Кирпотин.

Он отметил, что поселок выбран потому, что точка сама по себе очень удобная, и там уже есть метеоплощадка, где ученые смогут жить в вагончиках круглый год. Местные власти обещали помочь в организации станции, а население сможет рассказать об изменениях в экосистеме за последние годы. Например, от селян ученые выяснили, что из-за таяния вечной мерзлоты в некоторые крупные водоемы проникает соленая морская вода.

«В ряде случаев многие процессы, которые происходят на севере, нами изучены и описаны, но не везде и не в полном масштабе. Чтобы составить картину процессов, которые идут на огромной территории Западной Сибири, все-таки нужно иметь достаточное количество точек для вот таких серьезных стационарных исследований. Се-Яха как раз даст такую возможность, потому что там интересные ландшафты и уникальные объекты», — добавил директор центра.

Сейчас Томский государственный университет, центр изучения Арктики и правительство ЯНАО готовят соглашение по созданию станции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!