Быстрое потепление в России объяснили близостью Арктики

Изменение климата в России происходит значительно быстрее среднемировых темпов из-за близости страны к Арктике. Об этом РИА Новости сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Такая аномалия связана с физикой атмосферы, расположением нашей страны на земном шаре — близостью к Арктике. Нашей вины в этом нет», — пояснил климатолог.

По его мнению, России не грозят крупные катастрофы вроде засухи или потопов, зато со временем будет увеличиваться частота опасных метеоявлений, продолжится таяние вечной мерзлоты. Так, в 2018 году в стране было 580 опасных метеорологических явлений — это более чем в два раза больше, чем 15-20 лет назад.

Кокорин отметил, что процесс потепления на российской суше происходит в полтора раза быстрее, чем на суше других стран. По его словам, за десять лет российская земля прогрелась на 1,5 градуса. Если же учитывать всю территорию России, то скорость изменения климата будет больше, потому что океан нагревается быстрее.

Ранее зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков заявил в ходе заседания Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, что в в стране глобальное потепление развивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

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