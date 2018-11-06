Белые медведи окружили чукотский поселок

Около двадцати белых медведей с детенышами бродят у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и заходят в населенный пункт, передает РИА Новости.

По данным агентства, жителям приходится отпугивать хищников.

Как пояснил координатор проектов по биоразнообразию в Арктике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов, скопление хищников вызвано изменением климата.

«Льда стало мало, а медведям нужен лед — они приспособлены ловить тюленей со льда. А сейчас море открытое, вот они и ходят по берегу», — сказал Стишов.

По его словам, в последние годы это стало достаточно типичной ситуацией: каждую осень медведи выходят к поселку в большем или меньшем количестве.

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