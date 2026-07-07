«Супермангалы» на танках раскритиковали

Конструктор УВЗ: «Супермангалы» на танках решают узкую задачу

«Супермангалы» на танках решают очень узкую задачу, позволяя доехать из одной точки до другой под обстрелом. Об этом «Известиям» рассказал конструктор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ), имя и фамилию которого газета не указала в целях безопасности.

«При этом они могут полностью лишить танк его ключевых тактико-технических характеристик: снизить подвижность, заблокировать сектор обстрела или уменьшить поле зрения приборов наблюдения», — сказал специалист.

По словам конструктора, задача УВЗ — поставить заказчику готовый к применению в любых условиях танк.

В июне УВЗ сообщил, что переименовал российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ), известную как «Терминатор», в «Спиридона».

В мае гендиректор концерна Александр Потапов заявил, что Россия опережает конкурентов в создании необитаемых боевых модулей.