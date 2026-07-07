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04:00, 7 июля 2026Ценности

67-летняя Мадонна в корсете и чулках пришла на вечеринку

67-летняя певица Мадонна в корсете и чулках пришла на вечеринку в Лондоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская певица Мадонна в откровенном наряде пришла на вечеринку в Лондоне. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 67-летнюю исполнительницу у одного из клубов района Мейфэр, куда она отправилась вместе с 30-летним возлюбленным Акимом Моррисом, сыном Рокко Джоном Ричи и дочерью Лурдес Леон. Мадонна появилась на публике в черном корсете, одетом поверх шелкового мини-платья. Образ дополняли чулки в сетку и кружевные перчатки.

В июне Мадонна в откровенном образе снялась для журнала Vogue Italia. Она позировала в корсете, облегающем лонгсливе в тон кожи и белых трусах, отказавшись при этом от штанов.

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