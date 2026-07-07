67-летняя Мадонна в корсете и чулках пришла на вечеринку

67-летняя певица Мадонна в корсете и чулках пришла на вечеринку в Лондоне

Американская певица Мадонна в откровенном наряде пришла на вечеринку в Лондоне. Снимки знаменитости публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 67-летнюю исполнительницу у одного из клубов района Мейфэр, куда она отправилась вместе с 30-летним возлюбленным Акимом Моррисом, сыном Рокко Джоном Ричи и дочерью Лурдес Леон. Мадонна появилась на публике в черном корсете, одетом поверх шелкового мини-платья. Образ дополняли чулки в сетку и кружевные перчатки.

В июне Мадонна в откровенном образе снялась для журнала Vogue Italia. Она позировала в корсете, облегающем лонгсливе в тон кожи и белых трусах, отказавшись при этом от штанов.