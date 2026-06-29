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22:17, 29 июня 2026Ценности

67-летняя Мадонна без штанов снялась для Vogue

67-летняя певица Мадонна в откровенном образе снялась для Vogue
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rafael Pavarotti для Vogue

Американская певица Мадонна в откровенном образе снялась для журнала Vogue Italia. Снимки опубликованы на сайте модного издания.

67-летняя знаменитость позировала в корсете, облегающем лонгсливе в тон кожи и белых трусах, отказавшись при этом от штанов. Звезда также надела телесные колготки в сетку, гетры и наколенники. В качестве обуви стилисты подобрали для исполнительницы золотистые туфли, расшитые пайетками.

Фото: Rafael Pavarotti для Vogue

При этом волосы Мадонны были завиты в крупные локоны и распущены. Образ героини завершил макияж с графическими стрелками.

Ранее в июне Мадонна в микроюбке и чулках стала моделью для журнала Interview Magazine. Знаменитость предстала в белом костюме модного дома Gucci, который состоял из блейзера и короткой юбки.

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