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21:58, 22 июня 2026Ценности

67-летняя Мадонна в микроюбке и чулках снялась для журнала

Американская певица Мадонна в микроюбке и чулках снялась для журнала Interview Magazine
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nadia Lee Cohen для Interview

Американская певица Мадонна в откровенном образе снялась для журнала Interview Magazine. Кадры появились на сайте издания.

На размещенных кадрах 67-летняя знаменитость предстала в белом костюме модного дома Gucci, который состоял из блейзера и микроюбки.

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Помимо этого, исполнительница надела шелковую блузу What Kate Did с бантом, черные капроновые чулки Wolford и подтяжки для них. Образ дополнили объемная прическа, кольцо Boucheron с крупным камнем и сигарета в зубах.

В апреле Мадонна в откровенном наряде вышла в свет с 29-летним возлюбленным. Исполнительницу запечатлели с футболистом Акимом Моррисом на устроенной в Западном Голливуде вечеринке по случаю выхода ее альбома Confessions II.

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