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В ООН предсказали дальнейшее таяние льдов в Арктике

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Таяние арктических льдов и повышение уровня мирового океана продолжатся даже при снижении уровня потепления климата до полутора-двух градусов, потому что в таком случае температура в арктической зоне к 2050 году увеличится на три-пять градусов, а к 2080 — на пять-девять. Об этом говорится в докладе программы ООН по окружающей среде, сообщает РИА Новости.

Согласно выводам экспертов ООН, потепление в Арктике приведет к закислению океана и загрязнению пластиком. Свой негативный вклад в изменение климата на Земле также может внести стремительное оттаивание вечной мерзлоты. Из-за последнего фактора к 2050 году пострадают четыре миллиона человек и 70 процентов арктической инфраструктуры.

По мнению экспертов, сохранение нынешнего уровня выбросов кислорода приведет к таянию всех арктических льдов. Если ледники Гренландии и Арктики продолжат таять, то уровень океана поднимется на треть.

По оценкам экспертов, Парижское соглашение может помочь удержат уровень глобальной температуры и ограничить ее рост на 1,5 градуса. Так, вечная мерзлота сократится на 45 процентов, но даже в этом случае может произойти выброс в атмосферу до 1,6 миллиардов кубометров парниковых газов, что станет катализатором для дальнейшего глобального потепления и повышения уровня мирового океана.

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