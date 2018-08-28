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Bloomberg рассказал о подъеме арктического судоходства

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На фоне ускоренного таяния льдов в Арктике активно развивается судоходство, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Так, только за последние два месяца из вахтового поселка Сабетта в Ямало-Ненецком округе было отправлено 34 танкера в Европу, и три — на восток.

В этом году из-за роста экспорта сжиженного природного газа (СПГ) увеличился трафик по Северному морскому пути (СМП), а танкеры впервые смогли пройти по нему без сопровождения ледоколов — это значительно сократило продолжительность рейса и затраты на вывоз сырья из труднодоступных месторождений в Сибири.

Используемые для транспортировки судна — это специально построенные танкеры ледового класса Arc7, которые могут плавать в Европу без сопровождения ледокола круглый год, а в Азию — летом. Первый такой газовоз — «Кристоф де Маржери» — совершил поставку СПГ с Ямала в ЕС в конце 2017 года. В начале 2018 года танкер «Эдуард Толл» впервые прошел вдоль всего Северного морского пути зимой. Его маршрут через Арктику до Франции получился короче альтернативного через Суэцкий канал примерно на три тысячи морских миль.

По прогнозам Bloomberg, поставщик углеводородов Ямал СПГ благодаря проекту сможет сэкономить за второе полугодие 2018-го 46 миллионов долларов. По прогнозам аналитиков агентства, к 2023 году масштабы экономии от использования арктического маршрута утроятся.

По данным Российского Федерального агентства морского и речного транспорта, объем грузовых перевозок по СМП в 2017 году составил 9,93 миллиона тонн. Правительство собирается увеличить эту цифру до 80 миллионов тонн к 2024 году.

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