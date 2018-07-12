Тиньков задумал построить ледокол и устроить элитные туры в Антарктику

Основатель Тинькофф Банка и миллиардер Олег Тиньков планирует построить первый частный ледокол, чтобы отправлять туры в Антарктику и Арктику. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

«Xочу построить первый в мире частный ледокол. У яхт, которые называются «эксплорерами», на самом деле нет ледового класса. В этом году ввели запрет яхтам плавать выше 80-й широты. А я хочу построить ледокол, чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы», — объяснял концепцию проекта Тиньков.

Судно будет построено в рамках элитного туристического проекта La Datcha, которой позволяет арендовать элитное жилье во Франции, Италии и России. Миллиардер вложил в проект 50 миллионов долларов и называл La Datcha «блажью миллиардера» и «чистым хобби».

Тиньков не объявил сроки реализации проекта, но сказал, что приступит к строительству после запуска объекта в мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукасе. Он добавил, что мечтает, чтобы бренд La Datcha «ассоциировался и с экстримом, и с люксом».

Тиньков занимает 43-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 2,2 миллиарда долларов.

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