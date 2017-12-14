«Тинькофф» запустил своего виртуального оператора связи

«Тинькофф» объявил о начале работы своего виртуального мобильного оператора «Тинькофф мобайл». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции, посвященной запуску.

По словам представителя пресс-службы компании, оператор «создан для тех, кто активно пользуется мобильной связью и мобильным интернетом дома и за границей, и для тех, кому важна не только цена базового пакета услуг, но и качество обслуживания и пользовательский опыт».

«Мы продолжаем строить экосистему Tinkoff.ru и диверсифицировать наш бизнес, и запуск оператора Тинькофф Мобайл — еще один шаг в рамках этой стратегии», — приводит пресс-служба слова председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза.

В «Тинькофф мобайл» нет фиксированных тарифов. Оператор предоставит клиентам возможность выбрать подходящие им пакет минут, пакет трафика или безлимитный доступ к группе приложений или сайтов. Пакеты будут не привязаны друг к другу: например, можно выбрать нулевой пакет минут, если нужен только интернет.

Sim-карту можно оформить без похода в офис, а затем курьер доставит ее владельцу в течение суток, сообщил на презентации Олег Тиньков. При оформлении sim-карты клиент автоматически получает виртуальную карту «Тинькофф банка» с бесплатным обслуживанием. С помощью этой карты абонент сможет не только пользоваться услугами связи, но и оплачивать покупки.

При этом SIM-карту «Тинькофф мобайл» можно будет использовать на разных устройствах с отключением ненужных пакетов.

«Чуть больше чем за полгода мы сделали то, на что у других компаний ушли десятилетия. Мы интегрировали около 30 совершенно новых систем, большую часть из которых мы написали с нуля самостоятельно или приобрели у небольших, но современных производителей», — рассказал СЕО «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков. «Мы стремились сделать максимально удобный, понятный и простой в использовании продукт, и мы предлагаем нашим клиентам максимально продуманные и востребованные сервисы, не пытаясь навязать сопутствующие ненужные услуги».

Оператор запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.

«Поначалу в работе сервиса будут встречаться ошибки и шероховатости, но мы их быстро поправим», — заявил на презентации Олег Тиньков.

С 14 декабря подключиться к «Тинькофф мобайл» могут жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с покрытием по всей России). Позже услуга появится и в других российских городах.