Тинькофф Банк продолжит рекламироваться на ТВ еще два года

Тинькофф Банк первым из крупнейших рекламодателей заключил контракт с Национальным рекламным альянсом (НРА) о федеральном размещении на телевидении в 2018-2019 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе банка. поступившем «Ленту.ру».

В договоре заложена ежегодная положительная динамика рекламного бюджета, опережающая общую динамику телевизионного рекламного сегмента. Медиапартнером Тинькофф Банка выступило агентство SkyTEC Media.

Медиадиректор Тинькофф Банка Михаил Горбунцов отметил, что банк работает с разными форматами рекламы, однако присутствие на ТВ играет большую роль в продвижении бренда и привлечении новых клиентов. «В первой половине 2016 года Тинькофф Банк стал самым рекламируемым брендом на российском телевидении, закупив более 18 тысяч рейтингов. Анализ итогов рекламных кампаний показал эффективность и хороший ROI, в связи с чем мы планируем и далее наращивать присутствие на рынке ТВ-рекламы», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что в рамках платформы Tinkoff.ru запущен целый ряд новых продуктов, которые банк намерен активно продвигать: сервисы Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Ипотека, а также Тинькофф Бизнес. В декабре планируется запустить виртуального мобильного оператора Tinkoff Mobile.

«Банк, обслуживающий клиентов в интернете, планомерно увеличивает свое присутствие на ТВ. И правильно делает. Значит и мы все правильно делаем», — отметил в свою очередь гендиректор Национального рекламного альянса (НРА) Сергей Васильев.

Тинькофф Банк начал активно размещать рекламу на телевидении в 2015 году и уже во второй половине года вошел в топ-50 брендов по количеству набранных рейтингов. В течение последних нескольких лет компания выпустила несколько имиджевых и продуктовых роликов, которые транслировались по всем федеральным телеканалам. Осенью 2017 года банк объявил о начале сотрудничества с популярным российским телеведущим Иваном Ургантом.