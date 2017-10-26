Тинькофф поможет водителям напрямую сотрудничать с Uber

Тинькофф Бизнес и Uber в четверг, 26 октября, запустили в Санкт-Петербурге пилотную программу поддержки водителей такси. Сервис предназначен для тех, кто, желает в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) сотрудничать с Uber напрямую. Об этом сообщает пресс-релиз Тинькофф банка, присланный в редакцию «Лента.ру».

Благодаря новой программе водители могут оформить статус ИП, подав заявку в центре поддержки Uber в Санкт-Петербурге. Программа предусматривает открытие расчетного счета и выдачу банковской карты Тинькофф участникам, а также бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов.

Программа будет тестироваться в Санкт-Петербурге в течение двух месяцев. Если результат будет признан удачным, то впоследствии ее планируется запустить в других российских регионах, в которых работает Uber.

Главные преимущества программы — удобство и простота для водителей, прозрачность пенсионных накоплений и контроль над доходом от поездок с Uber. Процедура подачи документов занимает около 20 минут, а регистрация ИП в налоговой — не больше 5 дней.

Оформление необходимых документов возьмут на себя специалисты Тинькофф Бизнеса. Доход от поездок будет еженедельно поступать на счет Тинькофф Банка за вычетом комиссии Uber. Налоги, пенсионные и страховые взносы будут рассчитываться и уплачиваться автоматически.

Предусмотрен льготный период — участники программы смогут воспользоваться бесплатным бухгалтерским обслуживанием как минимум в течение 6 месяцев. А в дальнейшем затраты могут быть компенсированы для активных водителей Uber.

«Сегодня любой водитель может зарегистрировать ИП и стать прямым партнером Uber. Это позволяет ему самостоятельно организовывать свое рабочее время и избавляет от лишних расходов на посредников», — говорит операционный директор Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

Со своей стороны гендиректор Uber в России Дмитрий Измайлов подчеркнул, что проект, реализованный с Тинькофф, избавляет водителей от необходимости разбираться в тонкостях бухгалтерских процессов. При этом программа помогает «четко контролировать и увеличивать собственный доход».

