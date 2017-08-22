Тинькофф банк открыл сеть банкоматов

Тинькофф банк, ранее существовавший только онлайн, открыл свою сеть банкоматов в Москве, сообщается в пресс-релизе на сайте кредитной организации. В программное обеспечение аппаратов интегрированы платформа идентификации и верификации лиц LUNA компании VisionLabs и система видеонаблюдения iVideon.

Первые банкоматы Тинькофф банка установлены в столице. В течение августа — сентября сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Уфы, Саратова, Омска, Красноярска, Воронежа и Новосибирска.

Как отмечается в пресс-релизе, банкоматы Тинькофф поддерживают бесконтактные платежи. Пользователи сервисов Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay могут использовать банкоматы для снятия наличных, пополнения счета и перевода денег другому пользователю одним касанием.

Тинькофф банк был зарегистрирован в январе 1994 года как Химмашбанк. В 2005 году стал участником системы страхования вкладов, а в 2006-м был приобретен бизнесменом Олегом Тиньковым и переименован, а также переориентирован на работу с физическими лицами. Сейчас кредитная организация занимает 35-е место в России по объему активов и 10-е — по чистой прибыли.