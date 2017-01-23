Тиньков вернулся в список миллиардеров Forbes

Состояние владельца и председателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова превысило 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, российский предприниматель вернулся в глобальный список долларовых миллиардеров Forbes (real time), сообщается на сайте издания в понедельник, 23 января.

По данным Forbes, это произошло за счет роста котировок банка на Лондонской бирже в 2016 году. Акции банка за год подорожали с 3 до 10,5 доллара — то есть, на 350 процентов. Первичное размещение было произведено в 2013 году, но долгое время акции торговались на минимальном уровне, отмечает издание.

Банк «Тинькофф» был зарегистрирован в 1994 году. Тогда он назывался Химмашбанк. В 2006 году его приобрел бизнесмен Олег Тиньков, который провел ребрендинг кредитной организации. «Тинькофф» — единственный в России дистанционный банк. Открыть вклад или оформить кредитную карту можно на его официальном сайте, после чего к клиенту приезжает курьер для подписания документов. Входит в систему страхования вкладов.