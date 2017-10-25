Экономика
 

Капитализация «Тинькофф банка» вернулась на уровень IPO

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Капитализация TCS Group Holding, головной компании «Тинькофф банка», превысила 3,2 миллиарда долларов, вернувшись к уровню IPO, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

25 октября на торгах стоимость ценных бумаг компании поднималась до 17,65 доллара, в результате чего рыночная капитализация составила 3,224 миллиарда долларов. С начала Лондонской фондовой года стоимость бумаг компании выросла на 67 процентов, свидетельствуют данные биржи.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group торгуются на Лондонской бирже с октября 2013 года. Во время первичного выхода на биржу (IPO) компания была оценена в 3,2 миллиарда долларов.

Во втором квартале 2017 года TCS Group увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,7 раза, до 4,2 млрд рублей по сравнению с 2,533 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года. В целом за полугодие группа заработала 7,6 миллиарда рублей, что в 1,7 больше выручки за первое полугодие 2016-го.

В августе 2017 года «Тинькофф банк», ранее существовавший только онлайн, открыл свою сеть банкоматов в Москве. сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и ряда других городов.

«Тинькофф банк» не имеет розничных отделений и сосредоточен на дистанционном обслуживании клиентов. Банк был зарегистрирован в январе 1994 года как «Химмашбанк». В 2005 году стал участником системы страхования вкладов, а в 2006-м был приобретен бизнесменом Олегом Тиньковым и переименован, а также переориентирован на работу с физическими лицами.
Входит в 30 крупнейших российских банков по объему вкладов, размер активов на сентябрь 2017 года составлял 142 миллиарда рублей.

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