Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии»

Предприниматель Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против кемеровских блогеров из YouTube-дуэта «Немагия». Об этом он рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову на канале «Дневник Хача».

Банкир объявил, что сделает это во вторник, 26 сентября. Само видео было опубликовано 25 сентября.

«Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски — и административные, и уголовные. Потому что там МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело. Я отзываю иски завтра, я даю слово», — заявил Тиньков.

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Он также подчеркнул, что не собирается дожидаться извинений от «Немагии» и не будет ставить никаких условий. Но все же отметил, что необходимо «быть аккуратными со словами».

В пятницу, 22 сентября, Тиньков записал видеоролик, в котором объяснил, что решился судиться с «Немагией» из-за оскорблений в адрес его жены.

20 сентября стало известно, что кемеровский блогер Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете, которое инициировали представители Тинькофф банка. В ролике, который и стал причиной иска, участники «Немагии» спародировали Тинькова и его жену, а также обвинили бизнесмена во лжи.