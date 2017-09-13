Любители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету

Тиньков разозлил блогеров

Весной 2017 года основатель Тинькофф банка Олег Тиньков обвинил российских YouTube-блогеров в продажности. «За бабки мать родную продадут», — заявил он во время трансляции в Periscope, приправляя свою речь нецензурной лексикой.

Высказывание земляка (Тиньков родом из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области) привлекло внимание «Немагии». Блогеры сочли слова эксцентричного предпринимателя лицемерием и 8 августа выпустили полусатирический ролик «Миллиардер ОЛЕГ ТИНЬКОВ (Рабство Тинькофф Банк)», который намекал на то, что клиенты банка Тинькова попадают в кабалу к предпринимателю. Также они высмеяли блогеров, которые рекламируют карты банка. К примеру, вспомнили автоблогера AkademeG, который, как они утверждают, продался Тинькофф банку за новый Range Rover.

Блогеры прошлись и по биографии банкира. В частности, они заявили, что, будучи студентом, Тиньков по ночам спекулировал водкой и обвешивал покупателей на рынке. Позже, по версии «Немагии», бизнесмен нажился на компаниях-«маркетинговых пузырях», которые он продавал, как только они переставали приносить деньги. Такими пузырями были пивоваренная компания «Тинькофф», компания по производству полуфабрикатов «Дарья» и магазин бытовой техники «Техношок», заявили блогеры.

Блогеры разозлили Тинькова

Сразу после появления ролика представители Тинькофф банка обратились к другим популярным блогерам с просьбой выпустить ответное разоблачение «Немагии». Блогер Михаил Совергон рассказывал, что ему предлагали «максимально нативно» рассказать о том, «как все было на самом деле».

В конце августа банк подал на Печерского и Псковитина в суд. По словам представителя банка, блогеры подорвали достоинство и деловую репутацию финансовой организации.

«Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — пообещал представитель Тинькофф банка.

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик, однако до сих пор этого не произошло. Видео доступно на канале «Немагии», за месяц оно набрало более 4 миллионов просмотров.

Олег Тиньков Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За бабушкой пришли

13 сентября стало известно, что в отношении Печерского и Псковитина заведено дело по статье «Клевета». В отличие от «защиты чести, достоинства и деловой репутации», эта статья является уголовной.

Это выяснилось после того, как в квартиру Псковитина с обыском пришли силовики. Узнав об этом, его напарник Печерский оперативно вышел в Periscope, где рассказал, что правоохранители буквально ворвались в квартиру его приятеля. Адвокат Сергей Воронин, работающий с «Немагией», отметил, что оперативники прилетели в Кемерово из Москвы.

Telegram-канал Mash сообщает, что обыск у Псковитина проводили сотрудники управления «К» — подразделения МВД, занимающегося борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств. Что именно они искали, неизвестно, но у блогера изъяли компьютер, телефон, камеру и жесткий диск.

Оперативники не обошли стороной и бабушку блогера. По информации Mash, они провели у нее несколько часов.

Пояснили за порноактрису

Герои роликов «Немагии» не первый раз упрекают кемеровских блогеров в неосторожности высказываний. В 2016 году интернет-звезды разозлили рэпера Василия Вакуленко, сравнив его мать с порноактрисой.

Музыкант признался, что его маму это очень расстроило и пообещал разобраться с обидчиками. Сначала он опубликовал твит, в котором посулил 30 тысяч рублей за «экстремальное» видео или фото с участниками «Немагии». Позже он прилетел в Кемерово и оставил записку на подъезде одного из участников тандема. Затем Баста пообщался с женой одного из блогеров. В результате «Немагия» извинилась перед матерью Вакуленко, объяснив, что люди, никак не связанные с интернетом, не должны страдать от хейтеров.